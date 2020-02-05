Вдвое меньше, чем на «подконтролке»: Пушилин озвучил минимальную зарплату в «ДНР»

В «народном совете ДНР» рассматривают «законопроект», определяющий уровень минимальной заработной платы в «республике». Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин в ходе общения с «республиканскими» медиа.

«Соответствующий законопроект подан. И он (уровень минимальной заработной платы, – ред.) составит чуть более 6 тыс. руб.», – сказал Пушилин.

Отметим, что 6 тыс. руб. по курсу валют «центрального республиканского банка» на 05.02.2020 составляет 2 362 грн или 94 долл. При этом с 1 января минимальная заработная плата в Украине выросла до 4723 грн или 199 долл.

Напомним, с января в «ДНР» начали задерживать выплату пенсий и соцпособий. Также продолжаются задержки с выплатами заработных плат – по состоянию на конец января 2020 года сотрудники завода «Донецккокс» не получили оплату за 7 месяцев, шахтерам выплатили лишь 20% за декабрь, последняя выплата сотрудникам Ясиновского коксохимзавода – 70% зарплаты за ноябрь 2019 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube