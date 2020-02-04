MH17: Еще один обвиняемый не появится на суде в Нидерландах

«Заместитель главы разведывательной службы ДНР» Олег Пулатов, один из четырех обвиняемых по делу о пассажирском лайнере рейса MH17, сбитом над неподконтрольной украинской власти территорией Донбасса, лично не появится на суде в Нидерландах, который начнется 9 марта. Об этом заявила пресс-служба нидерландских адвокатов Пулатова, сообщает со ссылкой на De Telegraaf « Европейская правда ».

«Мы хорошо знаем, что это дело очень чувствительное и вызывает много эмоций. Поэтому уважение к погибшим является нашим приоритетом. Однако каждый подозреваемый имеет право на правовую помощь со стороны независимых и объективных адвокатов», – заявили два нидерландских юриста, представляющих фирму Sjöcrona Van Stigt.

Они будут защищать Пулатова вместе с российским адвокатом Еленой Кутьиной. Пулатов был вызван международной следственной группой JIT под руководством прокуратуры Нидерландов за причастность к уничтожению самолета MH17 почти шесть лет назад. Ему инкриминируют убийство 298 пассажиров.

Ранее сообщалось, что бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинения по делу о крушении Boeing MH17 на неподконтрольной украинской власти территории Донбассе в 2014 году.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.