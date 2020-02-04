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В Донецке возникли проблемы с интернетом

04.02.20 22:34
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке сегодня, 4 февраля, наблюдались проблемы в работе интернета.

Как информирует местный провайдер MATRIX. Телеком-оператор, фиксируются потери по внешним направлениям.
«По этой причине у всех городских операторов могут наблюдаться неполадки в работе услуг, возможны ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных. По информации от вышестоящего магистрального оператора в 15:39 бригада выехала для выполнения ремонтных работ. Информация о сроках устранения неполадки уточняется», – говорится в сообщении.

Позднее было уточнено, что ремонтные работы будут завершены завтра, 5 февраля, в первой половине дня.

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