Справки с печатями «республик»: На Донетчине некоторым переселенцам отказывают в назначении пенсий (Видео)

На Донетчине некоторым жителям отказывают в назначении пенсии. Это происходит в том случае, если предоставленные ими справки с работы имеют печати непризнанных «республик». Специалисты управления Пенсионного фонда Мариуполя и юристы рассказали куда нужно обращаться в подобном случае.

Так, по словам пенсионера из Мариуполя Эдуарда Чумака, он раньше работал в неподконтрольном ныне Донецке на шахте им. Засядько. Мужчина предоставил в Пенсионный фонд все необходимые документы, однако, получил отказ в назначении пенсии. Поэтому, был вынужден ехать на неподконтрольную территорию и брать справку на шахте. По его словам, там даже поставили на документ украинскую печать. Но и это оказалось бесполезным.

«Потом я отдал эти документы в Пенсионный фонд на рассмотрение. Рассматривали 3 месяца и затем написали отказ, потому что не признали мой трудовой стаж подземным», – рассказывает пенсионер.

Справка с предприятия нужна для подтверждения стажа в том случае, если нет трудовой книжки. Однако документы, которые выдают в непризнанных «республиках», Пенсионный фонд Украины не рассматривает. «В случае, если предприятие не перерегистрировалось на территории Украины, к сожалению, подтвердить страховой стаж невозможно», – отметила заведующая сектором мариупольского объединенного управления Пенсионного фонда Евгения Антифеева.

Юристы настаивают, что это является нарушением прав человека. Обычно, все суды, рассматривающие подобные вопросы, заканчиваются в пользу истца.

«Если другие граждане Украины имеют такую ​​возможность, то они могут предоставить справки, потому что их предприятия остаются на подконтрольной правительству Украины территории. Но внутренне перемещенные лица не имеют такой возможности. И поэтому суды, конечно, удовлетворяют иски, исходя из того, что в конкретном случае это является дискриминацией», – пояснила юрист Янина Ребенкова.

В таком случае Пенсионный фонд обязан также уплатить долг, накопившийся за время судебного процесса. Но для этого из бюджета должны выделить отдельные средства.

«По состоянию на сегодня при первичном назначении пенсии внутренне перемещенным лицам пенсия выплачивается с момента назначения пенсии. А гражданам, которым пенсия была назначена и начислена ранее, она будет выплачиваться по отдельному финансированию», – рассказала заместитель начальника мариупольского объединенного управления Пенсионного фонда Ирина Кравец.

В Фонде добавили, что задолженность выплатят в течение 3 месяцев. Но это касается только тех, кому пенсию назначили недавно.

Источник: ТК «Сигма»