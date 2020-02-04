До полутора гривен: В Украине может подорожать дизтопливо (Видео)

Если Минэкономики решит ввести пошлины на топливо из России, то цены на украинских заправках увеличатся. На положительном решении о пошлинах настаивают некоторые украинские производители.

Так, согласно расчетам экспертов, сжиженный газ подорожает на 70 коп., а дизтопливо – на 1,3 грн.

Украинские производители дизтоплива предлагают провести антисубсидиционное расследование импорта солярки из России. Продавцы из-за «поребрика» получают доходы от акциза на проданное топливо в Украине. Это вроде как и является субсидией. Если расследование будет, то появится пошлина на российское дизтопливо, которая составит 8,74%. Это сразу отразится на ценах на АЗС.

«За год будет переплата где-то в 11 млрд грн. Эта сумма отразится на карманах всех украинцев, зависимых от дизтоплива… Это приведет к тому, что фактически одна нефтеперерабатывающая отрасль будет жить за счет других отраслей», – считает директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Украинцы ежегодно покупают около 10 млн тонн горючего, из них 7 млн – это дизтопливо. Солярка – главный вид топлива для промышленников, аграриев, перевозчиков и военных. «85% горючего, которое используют украинцы, подорожает», – подчеркивает Куюн.

Удорожание дизтоплива – убытки для украинских перевозчиков. «Сегодня в себестоимости перевозки грузов в международном сообщении топливо составляет примерно 52-54%. Мы не можем обновлять подвижной состав, а самое главное – не можем выплачивать достойную зарплату», – комментирует президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко.

Почти каждый 13-й литр дизтоплива в стране сжигают горняки. Если за солярку придется платить больше, то и их продукция будет слишком дорогой для покупателей. «Только для горно-металлургического комплекса потери составят полмиллиарда гривен. В условиях кризиса, когда мы конкурируем за каждый доллар нашей продукции, это приведет к тому, что мы продадим меньше. Мы потерям наши рынки, прежде всего перед российскими компаниями», – подчеркивает президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

Малые предприниматели тоже со страхом ждут возможного подорожания дизтоплива. Так, водитель Владимир Козько ездит на дизтопливе. Говорит, что предварительные подсчеты совсем не радуют. Выгоды от работы, которая полностью зависит от поездок, не останется. «Если цена за литр поднимется на гривну – вот тебе и 20 – 30 грн. А в месяц это существенно получается», – отмечает он.

Виктор Радушинский на работу и по семейным вопросам ездит на автомобиле. Обойтись без него не может, заправляется дизтопливом. В месяц на дизель он тратит 4-5 тыс. грн. А если цена на солярку вырастет более чем на гривну, это еде плюс 1,5 тыс. грн. Либо о передвижении автомобилем семья может забыть.