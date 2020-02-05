«За взятку»: В «ЛНР» задержали ревизора «налоговой»

В «ЛНР» ревизора «налоговой инспекции» задержали за взятку в сумме 150 тыс. руб. (58,8 тыс. грн по местному курсу на 5.02.2020). Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как уверяют в «республике», «правоохранителями» «была пресечена коррупционная деятельность ревизора одной из государственных налоговых инспекций ГКНС ЛНР. Последний, используя свое служебное положение, вымогал от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 150 тыс. руб. (58,8 тыс. грн – ред.) за непроведение налоговой проверки и непривлечение к ответственности за нарушение налогового законодательства».

«4 февраля указанное должностное лицо было задержано с поличным при получении взятки. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность последнего. Материалы проверки по данному факту направлены в генеральную прокуратуру ЛНР», – утверждают в «ЛНР».