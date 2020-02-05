Шахтер подал заявку на Лигу Европы

Футбольный клуб «Шахтер» подал официальную заявку на 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

На данной стадии турнира «оранжево-черные» встретятся с португальской «Бенфикой». Первый матч состоится 20 февраля на ОСК «Металлист» в Харькове.

По списку А заявлены 24 футболиста.

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 30. Андрей Пятов

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Давид Хочолава, 22. Николай Матвиенко, 31. Исмаили, 98. Додо

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Тайсон, 8. Маркос Антонио, 9. Дентиньо, 11. Марлос, 14. Тете, 15. Евгений Коноплянка, 19. Манор Соломон, 20. Виктор Коваленко, 21. Алан Патрик, 27. Майкон, 28. Маркиньос Сиприано, 50. Сергей Болбат, 76. Александр Пихаленок, 99. Фернандо

Нападающие: 10. Жуниор Мораес, 45. Даниил Сикан

Еще 6 игроков заявлены по списку Б.

Вратари: 51. Никита Турбаевский, 81. Анатолий Трубин

Защитники: 77. Валерий Бондарь, 87. Назарий Муравский

Полузащитники: 75. Артем Бондаренко, 91. Михаил Мудрик