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Ситуацию с задолженностью шахтерам нужно урегулировать в ближайшее время, – Зеленский

05.02.20 10:39
Пресс-служба президента Украины
Пресс-служба президента Украины

На 1 января 2020 года задолженность перед работниками государственных шахт составляла 922 млн грн. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совещания с участием представителей Кабмина и Верховной Рады 4 февраля вечером, передает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский отметил важность решения вопроса задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. Он сообщил, что на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составляла 922 млн грн.

«Ситуацию с задолженностью нужно урегулировать в ближайшее время. Поэтому ожидаем от правительства комплексную программу реструктуризации угольной отрасли и результаты аудита состояния государственных шахт», – сказал президент.

Ранее сообщалось, что 4 февраля Кабинет министров направил 169 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами угольных объединений «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь».

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