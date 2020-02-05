В регионы разослали письма по поводу отсрочки от призыва 18-летним, – министр обороны

От Министерства обороны Украины во все областные государственные администрации направлены разъяснительное письма с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году. Об этом сегодня, 5 февраля, на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как именно рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам. Напомню, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Поэтому, если призывники этой возрастной категории изъявят желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия», – сообщили министр.

Загороднюк также добавил, что на время проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций.