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В регионы разослали письма по поводу отсрочки от призыва 18-летним, – министр обороны

05.02.20 09:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

От Министерства обороны Украины во все областные государственные администрации направлены разъяснительное письма с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году. Об этом сегодня, 5 февраля, на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как именно рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним юношам. Напомню, что это предусмотрено украинским законодательством, а именно Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе". Поэтому, если призывники этой возрастной категории изъявят желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это будет происходить исключительно с их письменного согласия», – сообщили министр.

Загороднюк также добавил, что на время проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций.

Скриншот: Facebook Андрея Загороднюка

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