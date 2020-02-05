Сводка из зоны ООС за 4 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:
- вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, из крупнокалиберного пулемета;
- в районе Авдеевки – из противотанкового ракетного комплекса, станкового противотанкового гранатомета;
- рядом с Песками – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Старогнатовки – из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:
- рядом с Новотошковским – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм;
- вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- в районе Орехово – из миномета калибрами 120 мм и 82 мм;
- неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
С начала текущих суток НВФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по украинским позициям у Новотроицкого.
В «ДНР» сообщают, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 106 единиц. Под обстрелами оказались поселки Александровка, Старомихайловка и шахты "Трудовская", район "Вольво-центра" и село Спартак на донецком направлении; поселки Доломитное и шахты им. Гагарина на горловском направлении; а также Докучаевск, села Саханка и Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) на мариупольском направлении. При обстрелах применялось минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БРТ, гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 120 мм».