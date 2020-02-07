В Донецке показали место гибели Захарченко (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали, как выглядит место, где был ликвидирован «глава ДНР» Александр Захарченко.

В частности, в центре города у кафе «Сепар» на б. Пушкина находятся траурные венки, большие плакаты с изображением Захарченко. Есть и фото погибшего с ним охранника. За территорией следят: нынешней зимой на крыльце – свежие гвоздики.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.