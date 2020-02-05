Зарплаты руководителей министерств привяжут к средней зарплате по стране, – Гончарук

Зарплаты министров, их заместителей и других чиновников следует привязать к средней зарплате по стране. Об этом сегодня, 5 февраля, написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

«На выполнение задания президента правительство приняло решение об упорядочении выплат зарплат руководителям министерств. Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране. То есть если у всех зарплата будет уменьшаться, то у чиновников тоже», – написал Гончарук.

Премьер-министр также отметил, что зарплата министров и их заместителей будет в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат.

«Убежден, что нужно прекращать выплаты по 200-400% премий – теперь максимальная премия будет не более, чем один оклад», – сообщил глава правительства.

Алексей Гончарук также проинформировал, что вся информация о зарплатах руководства Кабинета министров будет публичной и будет обнародоваться ежемесячно.

«Также правительство обратится в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой воздержаться от выплат крупных премий руководству этой компании и рассмотреть вопрос об их пересмотре в сторону уменьшения», – добавил премьер-министр.