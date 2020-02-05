В прошлом году на Донетчине привлекли в ответственности 19 человек за надругательство над могилами

В 2019 году полицейские Донетчины привлекли к ответственности 19 человек за надругательство над могилами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что всего на территории области зарегистрировано 84 таких правонарушения. Максимальное наказание за надругательство над могилами составляет 12 лет лишения свободы.

«Внимание злоумышленников привлекают именно металлические фрагменты могил, за продажу которых можно получить деньги. Поэтому нарушители просто сдают их в пунктах приема металлолома, игнорируя моральные принципы общества относительно уважения к умершим и местам их захоронения», – отмечают в полиции.

Так, в июле прошлого года на территории одного из кладбищ в Мариуполе произошли факты хищения металлических конструкций надгробий.

«Оперативники обнаружили злоумышленников именно путем отработки местных пунктов приема металла. В одном из таких пунктов и был обнаружен лом, похищенный на кладбище. В результате розыскных мероприятий полицейские разоблачили двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые за имущественные преступления местные жители. Мужчины признались в совершении четырех таких эпизодов», – рассказали в пресс-службе.

Подобное преступление в конце апреля совершил и житель Никольского района, который решил заработать, демонтируя памятники на кладбище.

По этим фактам начаты уголовные производства по ч. 1 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения) Уголовного кодекса Украины.

«За совершение таких преступлений предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 12 лет (если действия злоумышленников повлекли тяжкие последствия)», – подчеркнули в полиции.