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На Луганщине спасатели сняли с дерева кота (Фото)

05.02.20 11:39
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

В Северодонецке спасатели во вторник, 4 февраля, снимали с дерева кота. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«Вчера в четыре вечера в Службу спасения "101" г. Северодонецка поступило сообщение о коте, который забрался на дерево на высоту примерно на уровне четвертого этажа, а спуститься самостоятельно уже не смог. Северодонецкие спасатели сняли кота и передали его волонтерам, которые пообещали найти для пушистого красавца заботливого владельца», – рассказали в ГСЧС.

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

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