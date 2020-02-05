На Луганщине спасатели сняли с дерева кота (Фото)

В Северодонецке спасатели во вторник, 4 февраля, снимали с дерева кота. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«Вчера в четыре вечера в Службу спасения "101" г. Северодонецка поступило сообщение о коте, который забрался на дерево на высоту примерно на уровне четвертого этажа, а спуститься самостоятельно уже не смог. Северодонецкие спасатели сняли кота и передали его волонтерам, которые пообещали найти для пушистого красавца заботливого владельца», – рассказали в ГСЧС.