Командующий Объединенных сил встретился с делегацией Канады (Фото)

4 февраля командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко провел встречу с делегацией Канады во главе с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галаздой. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, а также состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества в оборонной сфере. Кравченко высоко оценил эффективность канадской военной тренировочной миссии UNIFIER, которая уже 5-й год действует в Украине.

Отдельно стороны обсудили ситуацию на участках, где произошло зеркальное разведение сил и средств. Командующий ООС отметил, что вблизи некоторых из них противник периодически осуществляет огневые провокации, с целью вызвать ответный огонь украинских военных.

Канадская сторона выразила обеспокоенность положением дел в районе проведения ООС, а также заверила украинскую сторону в дальнейшей помощи в вопросах противодействия российской агрессии и в вопросах восстановления мира на территории Донецкой и Луганской областей.