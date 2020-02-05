В «ЛНР» сообщили, какому количеству людей назначили пенсионные выплаты

В «ЛНР» «пенсионный фонд» в январе 2020 года назначил пенсионные выплаты 1,3 тыс. человек. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«За январь 2020 года органами пенсионного фонда ЛНР назначено 1342 пенсии, проведен 1401 перерасчет пенсии, в том числе с учетом заработной платы и страхового стажа, приобретенного после назначения пенсии», – уверяют в «ЛНР».

«На территории республики приняты на учет 53 гражданина (гражданские пенсионеры), прибывшие на постоянное проживание в ЛНР», – добавляют в «республике».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» и в «ЛНР» верификация пенсионеров проходит с 1 февраля по 30 мая.