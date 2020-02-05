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Пожары в «ДНР»: В Горловке погибли два человека, в Донецке сгорел склад игрушек

05.02.20 15:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки на пожарах погибли 2 человека. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

4 февраля произошел пожар в частном доме по ул. Маяковского в пос. Пантелеймоновка в Горловке. В результате пожара погибли 2-е людей – 1929 года рождения и 1952 года рождения.

В тот же день произошел пожар на складе по ул. Собинова в Донецке. В результате огнем уничтожены детские игрушки в бумажных упаковках на площади 40 кв. м. Сообщается, что к тушению пожара привлекалось 5 единиц техники и 22 сотрудника «МЧС».

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