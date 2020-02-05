По требованию Укрэнергоугля будет полностью прекращено энергоснабжение ГП Шахтоуправление Южнодонбасское № 1

Оператор системы распределения (ОСР) получил требование от поставщика ООО «ЭК "Укрэнергоуголь"» на полное отключение энергоснабжения, включая вентиляцию и водоотлив, государственному предприятию «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» с 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В сообщении отмечается, что оператор системы распределения обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в обозначенный срок 13 февраля 2020 года. Невыполнение ОСР заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика – прямое нарушение Закона «О рынке электрической энергии» и Правил пользования розничного рынка электроэнергии.

«Полное отключение шахты от энергоснабжения, включая водоотлив, грозит затоплением государственного предприятия и чревато серьезными экологическими последствиями. Оператор системы распределения обеспокоен сложившейся ситуацией и призывает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, Донецкую областную государственную администрацию, городской совет Угледара и руководство шахты как можно скорее найти решение, которое позволит избежать отключения угледобывающего предприятия», – отметили в пресс-службе.

В сообщении также констатируется, что проблемы с оплатой энергопотребления государственным предприятием имеют системный характер. Ранее, 21 декабря 2019 года, энергоснабжение шахты уже было частично прекращено по заявке поставщика ЭК «Укрэнергоуголь» и продлилось около месяца.