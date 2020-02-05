На Луганщине СБУ блокировала канал «заочного» оформления соцвыплат

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала трафик незаконного получения украинских социальных выплат. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что предприниматель из временно неподоконтрольного Луганска, который занимался пассажирскими перевозками на подконтрольную украинской власти территорию, оказывал услуги по «заочному» оформлению соцвыплат.

Правоохранители остановили мужчину на КПВВ «Майорское» во время рейса в Северодонецк, куда он ехал для очередного незаконного оформления социальных начислений.

«У мужчины обнаружили почти 50 банковских карт, большое количество нотариальных доверенностей и документов жителей временно оккупированных территорий Луганской области. Сейчас проверяется информация о причастности к противоправной деятельности так называемой "МГБ ЛНР", а также о наличии среди клиентов дельца бывших и действующих боевиков незаконных вооруженных формирований. Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, вероятно причастные к функционированию схемы», – рассказали в спецслужбе.