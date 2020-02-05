RU
Все новости

На Луганщине СБУ блокировала канал «заочного» оформления соцвыплат

05.02.20 12:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала трафик незаконного получения украинских социальных выплат. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что предприниматель из временно неподоконтрольного Луганска, который занимался пассажирскими перевозками на подконтрольную украинской власти территорию, оказывал услуги по «заочному» оформлению соцвыплат.

Правоохранители остановили мужчину на КПВВ «Майорское» во время рейса в Северодонецк, куда он ехал для очередного незаконного оформления социальных начислений.

«У мужчины обнаружили почти 50 банковских карт, большое количество нотариальных доверенностей и документов жителей временно оккупированных территорий Луганской области. Сейчас проверяется информация о причастности к противоправной деятельности так называемой "МГБ ЛНР", а также о наличии среди клиентов дельца бывших и действующих боевиков незаконных вооруженных формирований. Устанавливаются должностные лица украинских госучреждений, вероятно причастные к функционированию схемы», – рассказали в спецслужбе.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк