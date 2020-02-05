Снег, которого нет: В Покровске местные власти решили потратить на уборку снега 400 тысяч гривен

В Покровске (Донецкая обл.) городские власти заключили 2 договора на уборку снега на сумму почти в 400 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в системе Prozorro.

Так, власти в лице Жилищно-коммунального отдела Покровского городского совета заключили договор с предприятием «Агропромбуд» (опубликованы данные 3 февраля).

В разделе «Информация о предмете закупки» значится услуга по уборке снега в г. Покровск. Срок предоставления услуги – 31 декабря 2020 года. Сумма – допороговая, 199 948,86 грн.

Подобный договор местные власти составляли и в январе – с тем же предприятием. В предыдущий раз сумма за услуги по зимнему содержанию дорог г. Покровск составила 199 257,64 грн.

Стоит отметить, что, в связи с теплой зимой, жители Покровска снега в этот период практически не видели.