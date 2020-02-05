Художница раскрашивает дома Бахмута маркером (Фото)

В Бахмуте местная художница Маша Вышедская создала 13 арт-объектов.

Говорит, рисовать начала в раннем детстве, а уличным искусством овладела несколько лет назад. Сейчас работы художницы есть также в Доброполье, Константиновке, Мариуполе.

На фасаде дома по ул. Горбатова в Бахмуте – одна из самых больших работ художницы. Площадь картины – 170 кв. м. Витрины магазинов, кофеен, аптек она рисовала 10 месяцев.

По словам Маши Вышедской, она заметила, что в городе не хватает витрин, на которые было бы приятно смотреть. «И я решила, что тут будет максимум витрин», – сообщила она.

Художница рисует специальным профессиональным маркером – он лучшим образом подходит для создания уличных картин. Можно в него и доливать чернила. Даже отверстие в стене она превратила в элемент декора.

Создавать стрит-арт Маше предложил ее муж Ростислав.

На стене с витринами молодежь оставляет свои контакты аккаунтов в соцсетях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»