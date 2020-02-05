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Услышать мир: Фонд Рината Ахметова помог маленькому Роберту

05.02.20 12:51
Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова
Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова предоставил высокочувствительный слуховой аппарат маленькому Роберту Довгалюку из Мариуполя. Мальчику всего три года. С рождения малышу поставили диагноз «двустороння сенсоневральная глухота». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Я воспитываю ребенка сама. Все доходы – моя пенсия по инвалидности и пособие на сыночка. Роберт посещает дошкольную группу при школе-интернате для слабослышащих», – рассказала мама Надежда Игоревна.

Диагноз ребенка стал для мамы малыша ударом.

«Когда врачи сказали о слухопротезировании, я решила не терять надежду. Ведь это позволило бы Роберту социализироваться в обществе, подготовиться к школе, почувствовать себя полноценным», – добавила женщина.

На зов о помощи семьи Довгалюк откликнулся Фонд Рината Ахметова. Роберт стал одним из участников проекта «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу». Буквально на днях мальчику выдали высокочувствительный слуховой аппарат.

« Большое спасибо Ринату Леонидовичу за помощь детям», – поблагодарила Надежда Довгалюк.

Как получить помощь по проекту. С 1 января 2020 года помощь в слухопротезировании по проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» могут получить мальчики и девочки, живущие по всей Украине. Претендовать на участие в проекте могут малыши с болезнями слуха возрастом до 7 лет. Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

  • многодетные или неполные семьи;
  • детские дома семейного типа (ДДСТ);
  • дети-сироты и дети под опекой;
  • семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;
  • семьи, состоящие из двух и более инвалидов.

Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 0800 509 001.

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