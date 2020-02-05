На Донетчине большинство безработных – женщины, – Центр занятости

В прошлом году через центры занятости Донецкой области было трудоустроено почти 4 тысячи переселенцев и участников АТО/ООС. При этом в целом среди безработных региона – преимущественно женщины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 февраля сообщила директор Донецкой областной службы занятости Валентина Рыбалко.

Так, в 2019 году услугами Донецкой областной службы занятости воспользовались более 85 тыс. человек, из них имели статус безработного –39,9 чел., что на 8,1% меньше, чем в 2018 году.

«Если делать срез по зарегистрированным безработным, то 60% – это женщины, 40% – мужчины. Учитывая последнее их место работы: рабочие – 48%, специалисты – 40% и около 5% –это лица, которые не имели профессию. По уровню образования – 52% имеют высшее образование, 39% – имеют профессионально-техническое образование и 9% с общим средним образованием», – уточнила Рыбалко.

Каждый третий (12 200 чел.) житель региона, который обратился в Центр занятости, – это лица, которым предусмотрены дополнительные гарантии и социальная защита. «В частности, в течение прошлого года услугами центров занятости области воспользовались 3 300 внутреннее перемещенных лиц, 595 лиц – участники АТО / ООС», – продолжила директор областного центра занятости.

35% людей, которые стоят на учете в центрах занятости, это молодежь возрастом до 35 лет (13 700 чел.). «Это люди, которые получили образование, но не получили первое рабочее место и обратились к нам. В прошлом году с помощью центров занятости получили первое рабочее место 239 выпускников вузов и 116 выпускников профессионально-технических учебных заведений», – пояснила Рыбалко.

За прошлый год при содействии службы занятости были трудоустроенные 31 500 чел., из них:

214 безработных открыли собственное дело,

1 069 трудоустроены на новые рабочие места с компенсацией работодателю единого взноса,

383 человек со статусом ВПЛ трудоустроены с компенсацией расходов работодателю на оплату труда по условиям срочных трудовых договоров.

Профобучение прошли 9,7 тыс. чел., в общественных и других работах временного характера приняли участие 21,6 тыс. чел.