Вместо МРЭО: Как работает мобильная служба МВД в отдаленных населенных пунктах Донетчины (Фото)

В Донецкой области жители отделенных населенных пунктах могут воспользоваться рядом услуг благодаря мобильному сервисному центру Министерства внутренних дел Украины, спецавтомобили которого курсируют по региону.

После реформы вместо МРЭО в Донецкой области заработали 5 стационарных сервисных центров МВД: в Мариуполе, Бахмуте, Краматорске, Покровске и Волновахе.

Передвижной сервисный центр представляет собой спецавтомобиль, укомплектованный необходимой техникой для оказания услуг. Здесь граждан обслуживают два администратора и специалист экспертной службы МВД. «Мы оформляем регистрацию/перерегистрацию транспортных средств, в частности договора купли-продажи мопедов, мотоциклов, автомобилей. Принимаем заявки на выдачу справок об отсутствии судимости, производим замену заменяем водительских удостоверений украинского и международного образца и т.д.», – сообщил администратор территориального сервисного центра 1443 Георгий Доля.

Отмечается, что большинство услуг предоставляются на месте «под ключ». Например, если необходимо заменить водительское удостоверение – человека тут же сфотографируют, все оформят и выдадут новый документ. Однако справку об отсутствии судимости возможно получить только через неделю после подачи заявления в ближайшем сервисном центре.

Для того, чтобы воспользоваться услугами мобильного сервисного центра МВД необходимо:

обратиться в центр предоставления административных услуг в вашем городе и оставить заявку;

ознакомиться с графиком выездов мобильных сервисных центров МВД;

прийти в назначенный день по адресу выездного центра и получить услугу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»