Непогода на Донетчине: Спасатели несут службу в усиленном режиме

На Донетчине спасатели перешли на усиленный режим службы в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что на базе 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области прошел брифинг по повышенной готовности сил и средств аварийно-спасательных подразделений к ликвидации последствий непогоды.

Заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации Главного управления Владислав Гусинский сообщил, что с 8 утра спасатели области несут службу в усиленном режиме. Такое решение было принято в связи с резким осложнением погодных условий, которое ожидается 5-6 февраля на Донетчине. По данным Укргидрометцентра в области ожидается значительный снег, усиление ветра до 15-20 м/с и метели. По словам Гусинского, для обеспечения круглосуточного мониторинга оперативной обстановки, а также для своевременного и эффективного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, в Донецкой области создано 4 оперативных штаба Главного управления и 4 оперативные группы, которые дислоцируются в Мариуполе, Покровске, Краматорске и Бахмуте.

«В постоянной готовности к действиям по назначению на круглосуточном дежурстве находится 475 человек личного состава и 97 единиц пожарно-спасательной техники. Максимально может быть привлечено в сутки 995 человек личного состава и 74 единицы резервной пожарно-спасательной техники», – сообщил Гусинский. Кроме того, для ликвидации снежных заносов и изъятия автомобильной техники на дежурстве находится 162 единицы инженерной, специальной пожарно-спасательной техники.

Спасатели отмечают, что в случае необходимости, для обеспечения автономным электропитанием объектов в наличии 95 единиц электростанций мощностью от 10 до 600 кВт. Также, для обеспечения обогрева населения подготовлен 41 передвижной пункт обогрева. Кроме того, на территории работают стационарные пункты обогрева. Для обеспечения работы передвижных пунктов обогрева подготовлены 39 автономных тепловых пушек мощностью от 5 до 30 кВт. В рамках КПВВ «Майорское», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Пищевик» продолжают работу пункты оказания помощи населению, которые функционируют как пункты обогрева.