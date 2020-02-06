В «ДНР»: В Горловке показали ассортимент и цены гипермаркета «Галактика» (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) продолжает работать гипермаркет «Галактика» (действует на мощностях «национализированного» гипермаркета «Эпицентр»). В торговую точку посещают не только горловчане, но также приезжают жители соседних городов.

Так, «Галактику» посетил житель Енакиево. Мужчина отмечает, про приехал в гипермаркет после работы, планировал подобрать строительные материалы для ремонта. «Нас интересует плитка, линолеум. Выберем себе кухню», – уточнил он.

Гипермаркет работает с 8:00 до 21:00, но в вечернее время на парковке не так много машин.

В магазине большой выбор плитки – несколько торговых рядов. Цена на настенную плитку среднего уровня – в диапазоне 600-900 руб. за квадратный метр (236-354 грн по курсу валют «центрального республиканского банка на 06.02.2020). Декоративная плитка под камень (сланец) для облицовки фундамента – 14500 руб. (571 грн).

«Более-менее нормальная плитка – 600-700 руб. (236-276 грн)», – пояснил мужчина.

Также в «Галактике» широкий ассортимент мебели. «Продается – что хочешь. Цены все разные, но все есть», – комментирует енакиевец.

В гипермаркете продаются не только материалы для ремонта и мебель, также есть и продуктовый ряд. «Но цены завышенные. Чай точно такой же, как в Енакиево продается – так здесь он на 15-20 руб. (8 грн, – ред.), чем у нас в Енакиево. Кофе "Черная карта" – на 50 руб. (20 грн) дороже. Походили, ничего не купили – только домой взяли соевый соус 2 вида, семечки, сок, чай, жевачку –и уже 900 руб. (354 грн)», – отметил покупатель.

«Как в космосе побывал. Точно, что галактика. Но цены завышены. Не то, что мне не понравилось. Но цены высокие... Электрочайник – на 20 руб. (8 грн) дороже чем в Енакиево. 20 рублей на чайнике – ерунда, но все равно не приятно. Хотя такой здоровый магазин, всегда наоборот был дешевле. В общем, больше я туда не поеду, разве что – за линолеумом, но еще у нас цены посмотрю», – резюмировал житель Енакиево.

При этом пользователи соцсетей, которые также бывали в «Галактике», согласны с енакиевцем – цены существенно завышены: