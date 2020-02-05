ДТП в Донецке: Столкнулись два легковых авто (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 5 февраля, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают очевидцы, авария произошла на пр. Ленинском: столкнулись два легковых автомобиля.
В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 5 февраля, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают очевидцы, авария произошла на пр. Ленинском: столкнулись два легковых автомобиля.
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