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ДТП в Донецке: Столкнулись два легковых авто (Фото)

05.02.20 16:24
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 5 февраля, произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают очевидцы, авария произошла на пр. Ленинском: столкнулись два легковых автомобиля.

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