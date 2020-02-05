Операция по спасению длилась более часа: На Луганщине из канализационного люка вызволили щенка (Фото)

Сегодня, 5 февраля, в Лисичанске (Луганская обл.) спасатели вызволили щенка из канализационного люка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.

Как отмечается, к этой истории были причастны множество неравнодушных людей. Сегодня к спасателям за помощью обратилась местная жительница Виктория. Она рассказала, что один из ее подопечных четверолапых друзей-щенков попал в беду. По ее словам, на местном рынке живут трое щенков, которые чипированы и стерилизованы. Заботятся о них неравнодушные люди.

«Но случилась беда – один из щенков провалился в открытый канализационный люк. Два дня неравнодушные граждане пытались достать несчастного из ловушки, но тщетно. И все это время двое других щенков не отходили от люка и постоянно лаяли, будто звали людей на помощь. Наконец на третий день обратились к спасателям. Операция по спасению животного длилась более часа, она осложнялась тем, что щенок залез под трубу в люке и к нему было невозможно добраться», – говорится в сообщении.

Спасатели выманивали животного пищей и, наконец, им удалось его достать.

Как уточняется, щенок остался невредимым.

Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Луганской области

Напомним, ранее в Северодонецке спасатели снимали с дерева кота.