В ДонОГА рассказали, как поддерживают родственников лиц, пропавших без вести из-за войны на Донбассе

Донецкая область оказывает всю возможную социальную поддержку семьям, родственники которых пропали без вести. Об этом сегодня, 5 февраля, заявила заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации (ДонОГА) Юлия Костюнина на встрече с представителями делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) во главе с главой суб-делегации МККК в городе Славянске Ахмадом Халлаком, передает пресс-служба ДонОГА.

Так, встреча прошла с целью обсуждения вопросов оказания поддержки родственникам лиц, пропавших без вести в результате конфликта на Донбассе. «Социальные службы активно работают с такими семьями. Они оказывают им необходимую помощь. В случае обращения за помощью в Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи (Центры СССДМ), семей, где есть лица пропавшие без вести, им предоставляют информационные и психологические услуги, перенаправляют к другим субъектам социальной работы. По информации Донецкого областного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, на сегодня сеть центров региона проводит социальную работу с семьями, детьми и молодежью, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи, путем их выявления, учета и изучения потребностей, планирования и определения методов помощи, предоставления социальных услуг, обеспечение при необходимости социального сопровождения», – сообщила Костюнина.

Таким образом, по информации департамента социальной защиты населения, центры СССДМ в области состоят из 1 регионального центра, 32 городских и районных центров, из них: 1 поселкового, 12 районных, 4 районных в городе Мариуполе, 15 городских. Общее количество фактически работающих в центрах СССДМ практических психологов – 6, психологов – 17.

«Меня очень впечатляет наше сотрудничество и тесные связи. Надеюсь, что со своей стороны, смогу сделать все возможное, чтобы поддержать его и сделать более плодотворным. Вместе с вами мы предоставляем более эффективную помощь семьям, чьи родственники пропали без вести. Большим достижением является закон, который был принят в 2018 году о правовом статусе лиц, пропавших без вести в Украине. Очень благодарны вам за то, что такие люди уже не вне закона и за то, что Украина вводит такую ​​практику», – отметил Ахмад Халлак.

В пресс-службе напоминают, что в июле 2018 года украинская власть приняла Закон о правовом статусе лиц, пропавших без вести в Украине от 12.07.2018 № 2505. «Закон внедряет в украинское законодательство статус лица, пропавшего без вести, как таковой и предусматривает создание Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести в условиях чрезвычайных ситуаций и создание Единого реестра лиц, пропавших без вести. Имплементация закона требует принятия государственных институциональных мероприятий», – говорится в сообщении.