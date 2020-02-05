На Донетчине завершили ремонт главного корпуса областного врачебно-физкультурного диспансера (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) завершена реконструкция главного корпуса областного врачебно-физкультурного диспансера. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Областной врачебно-физкультурный диспансер будет располагаться на базе бывшего государственного учреждения «Узловая больница станции Бахмутского государственного предприятия "Донецкая железная дорога"» по адресу: ул. А. Сибирцева, 3. Работы по реконструкции, начатые в октябре 2017 года, выполняются за счет средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) и областного бюджета.

Будущий комплекс, кроме главного корпуса, будет включать общежитие, водолечебницу и теннисный корт. «Целью является оказание медицинской помощи населению в части проведения профилактики, диагностики, лечения заболеваний и повреждений, связанных с занятием физической культурой и спортом, и станет единственным подобным в Украине», – говорится в сообщении.

В главном корпусе предусмотрено размещение палатного отделения на 8 коек, диагностического и реабилитационного отделений, хирургического блока, рентгеновского кабинета, зала лечебной физкультуры, кабинеты механотерапии, физиотерапии, с массажа; лаборатории общеклинических и биохимических исследований; кабинетов врачей – кардиолога, ортопеда-травматолога, гинеколога, отоларинголога, офтальмолога, психотерапевта, невропатолога, стоматолога.

Здание общежития на 8 комнат предназначаться для размещения и проживания медицинского персонала и врачей. В здании водолечебницы предполагается наличие бассейна, сауны, инфракрасной сауны, ванного отделения. Все объекты оборудуются пандусом, а главный корпус имеет еще и подъемник для маломобильных групп населения.

На сегодня в главном корпусе полностью завершены работы: монтаж электропроводки освещения; монтаж гипсокартонных листов перегородки; обшивка гипсокартонными листами внутренних стен зданий; монтаж пола; установка вентиляции; утепление фундамента; штукатурка стен; шпаклевка стен; внутреннее отопление; внутренняя разводка воды, канализации; установка пандусов и лифта.

В общежитии работы выполнены на 95%: завершена обшивка гипсокартонными листами внутренних стен зданий; монтаж пола; установка вентиляции и утепление фундамента; монтаж гипсокартонных листов перегородки; монтаж электропроводки освещения; внутреннее отопление; штукатурка стен; шпаклевка стен; внутренняя разводка воды, канализации.

Что касается водолечебницы, то полностью завершены земельные работы; работы по устройству фундамента; устройства стен и перегородок из шлакоблока; монтаж оконных блоков, перекрытия железобетонными плитами.

Также полностью завершено ограждение комплекса: железобетонное ограждение, кованое ограждение; по обустройству теннисного корта выполнены бетонные работы, устройство щебеночного основания.

Фото: Управление физической культуры и спорта ДонОГА

Как сообщалось ранее, реконструкция областного врачебно-физкультурного диспансера в Бахмуте должна завершиться в 2020 году. Ввод в эксплуатацию всех зданий для размещения заведения является одним из самых приоритетных инфраструктурных проектов Донетчины в 2020 году, а на торжественное открытие объекта будет приглашено руководство государства.