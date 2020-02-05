Пенсии жителей неподконтрольного Донбасса: В Раде назвали условие выплаты через посредника

Выплата пенсий жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса через посредника станет возможной благодаря новому закону, который разрешает посреднику получать выплаты при наличии документа, заверенного нотариусом. Об этом заявила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сегодня, 5 февраля, передает «РБК – Украина».

По ее словам, в случае принятия законопроекта № 2083-Д посредники смогут получать пенсии со справкой от нотариуса. «Не смогут посредники получать пенсию, пока это не будет заверено нотариусом на нашей подконтрольной территории. А все действия нотариуса, которые происходят на той территории, не принимаются нашей стороной. Поэтому все происходящее (снятие выплат с пенсионных карточек посредниками, – ред.) происходит с нарушением действующего законодательства», – заявила Третьякова.

Она также отметила, что механизма выплат украинских пенсий на неподконтрольном Донбассе нет. «Поэтому человек должен приезжать к нам и верифицироваться… Отсюда и возникают все технические особенности, которые есть в законопроекте № 2083-Д», – добавила Галина Третьякова.

Напомним, 26 ноября 2019 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн. По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте. Галина Третьякова заявляла, что законопроект № 2083-д не решает технических вопросов доставки пенсий гражданам на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.