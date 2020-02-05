Стало известно, какие страны для путешествий выбирали граждане Украины в 2019 году

В Украине в 2019 году паспортный контроль прошло рекордное количество граждан – более 102 млн. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, большую часть от оформленных пассажиров в 2019 году – около 75 млн человек – составили граждане Украины. По сравнению с 2018 годом – это почти на 4 млн больше.

При этом от общего количества украинцев сухопутную границу со странами ЕС пересекло около 30,5 млн граждан, которых как на выезд, так и на въезд следовало по 15 млн. Этот показатель вырос на полмиллиона по сравнению с 2018 годом.

«Тенденция к росту пассажиропотока в ЕС наблюдалась еще до наступления безвиза. К примеру, в 2014 году границу с ЕС пересекло 22,5 украинцев, в 2015 году этот показатель вырос на 1 млн, а в 2016 году – еще на 2 млн», – говорится в сообщении.

Также, по данным ГПСУ, один из самых высоких показателей по пересечению государственной границы Украины дали международные аэропорты. Самолетами в 2019 году путешествовали более 15 млн украинцев (по сравнению с предыдущим годом эта цифра увеличилась более чем на 3,5 млн человек), причем как на выезд, так и на въезд оформлено по 7,5 млн украинских пассажиров.

На суше передовые позиции по выезду украинцев занимают соседние страны. В частности, в 2019 году в направлении Польши проследовало 9,9 млн украинцев, что на уровне 2018 года, в Россию – 3,9 млн граждан Украины (уменьшение на 6%), а в Венгрию – 3,4 млн (на 5% больше).

Также продолжают пользоваться спросом Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн), Словакия (1 млн).

Среди туристических стран украинцы отдали предпочтение Катару (+37%), Египта (+36%), Грузии (+23%), Турции (+21%), ОАЭ (+20%), Кипру (+15%).

Кроме того, отмечалось увеличение потока украинцев в европейские страны. В частности, в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 раз), Испанию (в 1,6 раз), Грецию (+46%) , Францию ​​(+13%), Чехию (+38%).

Также ГПСУ наблюдала увеличение пересечений границы украинцами в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга.

Напомним, с 1 марта 2020 года граждане Украины не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении. Только по загранпаспорту.