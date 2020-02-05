Посол Канады посетила КПВВ «Станица Луганская»: Чем интересовалась

Сегодня, 5 февраля, Чрезвычайный и Полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза посетила контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) в Станице Луганской (Луганская обл.). Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, в рамках рабочего визита Лариса Галадза ознакомилась с особенностями функционирования КПВВ, порядком осуществления контрольно-проверочных операций, уровнем пассажиропотока и условиями пересечения линии разграничения гражданами. «Больше всего интересовала составляющая безопасности – что является одним из приоритетных направлений работы пограничников, это сохранение жизни и здоровья гражданского населения в случае вооруженной агрессии российско-террористических войск», – говорится в сообщении.

Также посол Канады в Украине посетила и восстановленный мост возле КПВВ «Станица Луганская».

Как сообщалось ранее, 4 февраля командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко провел встречу с делегацией Канады во главе с чрезвычайным и полномочным послом Канады в Украине Ларисой Галаздой.