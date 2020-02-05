На Донетчине мужчина напал на полицейских

На Донетчине житель Славянского района напал на полицейских. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в половине третьего ночи в Славянский отдел полиции позвонил житель с. Никольское и сообщил, что ему угрожают оружием.

«На помощь заявителю прибыла группа реагирования полиции, которая обнаружила двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения. При задержании один из дебоширов напал на наряд ГРПП и участников следственно-оперативной группы. Во время обезвреживания злоумышленника трое сотрудников полиции получили травмы. У другого участника конфликта изъяли предмет, похожий на пистолет Макарова», – рассказали в полиции.

Правонарушители оказались жителями с. Никольское и с. Крестищи 1992 и 2001 годов рождения.

Начато досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей).