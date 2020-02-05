Деньги на погашение задолженности шахтерам перечислены, – Кабмин

Сегодня, 5 февраля, Государственная казначейская служба Украины перечислила 163 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Деньги будут перечислены ГП «Шахта им. М.С. Сургая», ГП « Шахтоуправление "Южнодонбасское №1"», ГП «Мирноградуголь», ГП «Селидовуголь», ГП «Торецкуголь», ГП «Первомайскуголь», ПАО «Лисичанскуголь», ГП «Львовуголь», ГП «Волыньуголь».

В пресс-службе также отметили, что в Государственном бюджете на 2020 год по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» предусмотрено 1962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашение задолженности по ней.

«Горняки получат деньги в ближайшее время», – сообщили в Кабмине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуацию с задолженностью шахтерам нужно урегулировать в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 4 февраля Кабинет министров направил 169 млн грн на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтерами угольных объединений «Лисичанскуголь» и «Первомайскуголь».