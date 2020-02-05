От «минималки» до 30 тысяч: Центр занятости Донетчины озвучил топ-профессий и уровень зарплат по вакансиям

На начало 2020 года средний размер зарплат официальных вакансий в Донецкой области составил 4,5 тыс. грн. Есть свободные места на оплату труда и в 30 тыс. грн, но много предложений уровня минимальной заработной платы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 февраля, сообщила директор Донецкой областной службы занятости Валентина Рыбалко.

В 2019 году службу занятости о наличие свободных рабочих мест проинформировали 8 тысяч предприятий региона. В базе данных вакансий Центра насчитывалось 40,5 тыс. позиций, из которых укомплектованы 75%. «Ежедневно в базе данных областной службы занятости насчитывалось свыше 2 тыс. вакансий», – уточнила Рыбалко.

Топ профессий, на которые в 2019 году был наибольший спрос среди работодателей в Донецкой области, составили:

– среди специалистов:

IT-сфера;

сфера образования;

медицина;

бухгалтеры;

инженеры разных отраслей.

– среди рабочих профессий:

электромонтер;

токарь;

повар;

электросварщик;

электрослесарь подземных работ;

машинист подземных установок;

шахтеры на подземные работы.

«На одну вакансий на протяжение года претендовали 3-4 человека из числа зарегистрированных безработных», – констатировала Рыбалко.

Она отметила, что если раньше у центров занятости была проблема недостаточного количества вакансий, то на сегодняшний день среди главных вызовов:

недостаточное количество квалифицированных рабочих кадров;

низкое качество существующих вакансий.

Качество вакансии определяется уровнем предлагаемой оплаты труда. «Так, по состоянию на 1 января 2020 года средний размер вакансий составляет 4,5 тыс. грн. В нашей базе есть вакансии и на 30 тыс. грн, и на 28 тыс. грн, и на 25 тыс. грн – но это позиции для квалифицированных кадров (например, мастер по ремонту оборудования, сталевар электропечи, токари, электромонтеры и др.). Но при этом много вакансий, которые имеют уровень минимальной заработной платы – воспитатели, медсестры, бухгалтеры, повара, продавцы и др.», – пояснила директор областного центра занятости.

Рыбалко подчеркнула, что речь идет о легальных вакансиях с официальной оплатой труда.

Она акцентировала на дефиците квалифицированных кадров в Донецкой области. «Также мы столкнулись с проблемой, что вакансии есть, но мы на них не можем найти претендентов. Даже с высокой заработной платой», – сказала директор областного центра занятости.

При этом наиболее качественно вакантные места заполняются не из числа официальных безработных, а за счет базы лиц, которые не обращались в центр занятости, но находятся в поиске работы. Такую базу также составляют сотрудники центров занятости. «Чтобы работодатель не разуверился в наших возможностях, мы начали использовать новые формы в поиске кандидатов. Так, в местах массового скопления людей (рынки, вокзалы, торговые центры) у нас работают мобильные бригады. Они пытаются формировать претендентов на вакансии из людей, которые по каким-либо причинам не обратились в центр занятости. Следи таких людей –те, кто сейчас работает, но ищет другую работу; женщины в декретном отпуске; учащиеся учебных заведений. Наши специалисты предлагают жителям региона заполнить простую анкету с указанием образования, навыков и умений, требований к будущему месту работы. И на сегодняшний день такой банк активных претендентов составляет 13 тыс. анкет», – дополнила Рыбалко.

«Просто нужно понимать, что не все люди даже психологически готовы к получению официального статуса безработного», – пояснила она.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Донецкой области через центры занятости были трудоустроенные 31,5 тыс. Всего в 2019 году услугами Донецкой областной службы занятости воспользовались более 85 тыс. человек, из них имели статус безработного – 39,9 чел., переселенцы и участники АТО/ООС – почты 4 тыс. чел.