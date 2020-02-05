«В Еленовке мало машин»: Ситуация в пунктах пропуска днем 5 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Алексей: «10:41. Каргилл в сторону Донецка на украинской таможне от блоков»;

Владимир: «13:20. Каргилл в Украину основная до чебуреков, льгота пару машин»;

Ksyusha: «14:23. Марьинское кольцо никакой полиции нет. Марьинка в Донецк – 5 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анита: «11:43. Муж приехал в Еленовку в 6 и только проехал. Движение слабое. На Перлыне тоже очередь»;

Славик: «12:13. На Новотроицком КПВВ в Донецк очереди нет почти, сразу на заезд»;

Вовка: «12:28. Еленовка в Украину 50 машин на 13:20 (по местному времени, – ред.)»;

Светлана: «13:40. Еленовка в Украину: перед шлагбаумом 10 машин»;

Антон: «14:09. В Еленовке мало машин»;

Геннадий: «14:17. Новотроицкое в Донецк машин 20. Дорога из Мариуполя в очень плохом состоянии».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Vitos»: «13:01. Октябрь в Мариуполь пусто на 0 машин 30 за поворот».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: