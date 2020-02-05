На Донетчине будут судить наводчика танка «бригады Оплот»

В Донецкой области будут заочно судить наводчика танка незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины в отношении жителя пгт. Городище Луганской области, который в составе одного из батальонов террористических организаций "ДНР" принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины», – сказано в сообщении.

Как установило досудебное расследование, в 2014 году мужчина, добровольно вступил в состав «батальона Восток». Одетый в камуфляжную форму и имея при себе оружие, он проводил наблюдение за гражданами на территории опорного пункта в Красногоровке (Донецкая обл.).

Кроме того, в марте 2015 года злоумышленник воевал в «должности» наводчика танка в составе «5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот"».

В прокуратуре отметили, что поскольку обвиняемый продолжает находиться на неподконтрольной украинским властям территории области, его будут судить заочно.