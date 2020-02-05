Мобильный ЦПАУ: Как жителям Мариуполя получить административные услуги на дому

В Мариуполе на базе Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) работает сервис «Мобильный администратор». За год им воспользовались свыше 200 человек. С помощью сервиса мариупольцы могут получить необходимые административные услуги не выходя из дома. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, среди самых востребованных услуг – регистрация места жительства и права собственности на недвижимое имущество, получение информационных справок, решение земельных вопросов.

Как напомнили в горсовете, сервисом «Мобильный администратор» могут воспользоваться люди с постоянными и временными проблемами здоровья, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Уточняется, что для оформления заказа на получение административной услуги с помощью сервиса доверенное лицо заявителя (например, родственник, сосед, социальный работник и др.) должен обратиться в Центр с личным паспортом и медицинской справкой. Справка должна подтверждать состояние здоровья человека, нуждающегося в получении услуги.

Заказать выезд возможно в ЦПАУ по адресу пр. Мира, 107 и в социальном офисе «Мультицентр» по адресу ул. Украинского казачества, 51.

«Внедрение данного сервиса стало возможным благодаря приобретению городским советом современного мобильного кейса. Он позволил администраторам ЦПАУ и специалистам отдела регистрации места жительства работать удаленно», – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что с помощью мобильного администратора заявители могут получить полный перечень административных услуг. Исключение составляют услуги Государственной миграционной службы (ГМС).