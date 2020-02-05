В «ЛНР» из России завезли партию боеприпасов и военную технику

На неподконтрольную украинским властям территорию Луганской области из России завезли оружие и боеприпасы через неконтролируемый Украиной участок границы вблизи населенного пункта Дьяково. Об этом сегодня, 5 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация продолжает поставки боеприпасов, вооружения и военной техники через неконтролируемые Украины участка границы», – сообщил спикер Минобороны.

В частности, отметил Праута, на прошлой неделе с территории России колонной грузовых автомобилей завезли оружие и боеприпасы через участок границы вблизи населенного пункта Дьяково на Луганщине.

В то же время, по данным ГУР, командование Вооруженных сил РФ продолжает использовать временно неподконтрольную Украине территорию в Донецкой и Луганской областях как полигон для испытания современных и перспективных образцов вооружения и военной техники.

«Так, в интересах 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса российско-оккупационных войск в районах населенных пунктов Широкая балка, Гольмовского и "Светлодарской дуги", входящих в полосу ответственности 3-й отдельной мотострелковой бригады, активно применяются модернизированные образцы беспилотных летательных аппаратов. А в районах города Луганск, города Дебальцево и на Новоайдарском направлении (полоса ответственности 2-й отдельной мотострелковой бригады) фиксируется работа комплексов радиотехнической, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы российского производства», – добавил Праута.