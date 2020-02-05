В Украине утерянные водительские права теперь можно восстановить онлайн: Алгоритм действий

Министерство внутренних дел (МВД) Украины и Государственная миграционная служба (ГМС) сегодня, 5 февраля, презентовали электронный сервис замены в режиме онлайн утерянного водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как рассказал министр внутренних дел Украины Арсений Аваков, граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

«Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн-заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронной кабинета водителя – с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id», – сказал Аваков.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, теперь гражданам необходимо только прийти на 2 минуты в территориальный сервисный центр МВД, указанный в его электронном заявлении, и забрать уже готовое удостоверение водителя.

«Вскоре мы планируем расширять функционал, также работать со свидетельствами о регистрации транспортных средств и еще больше предоставлять электронных административных услуг», – добавил Гончаров.

Согласно информации МВД, гражданин получает уведомление в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственным реестрам и базам.

Отказ в предоставлении услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2019 года № 946, которое вносит изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Как уточняется, с помощью онлайн-сервиса гражданин может заказать:

обмен водительского удостоверения в случае замены персональных данных;

получение водительского удостоверения взамен утраченного, похищенного или испорченного;

замену водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия (при условии совершения лицом в течение 2 лет со дня выдачи удостоверения водителя не более 2 административных нарушений Правил дорожного движения).

Также, услугой можно воспользоваться по следующему алгоритму:

после авторизации в электронном кабинете водителя, гражданин подает заявление в электронной форме;

к заявлению добавляет электронные копии документов, подтверждающие смену персональных данных (при необходимости), справки из полиции (при необходимости) и действующую медицинскую справку формы 083/о;

заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) лица.

В пресс-службе отметили, что МВД осуществляет максимальное внедрение своих услуг в режиме онлайн для удобства граждан и государства.