Ухудшение погоды: Куда обратиться в Мариуполе при чрезвычайной ситуации

В Мариуполе в связи с резким ухудшением погодных условий, снижением температуры воздуха и выпадением большого количества осадков, круглосуточно работают телефоны оперативных служб города, а также области. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Так, по информации Донецкого регионального центра по гидрометеорологии Мариупольской гидрометеорологической обсерватории, с 5 по 7 февраля ожидается налипание мокрого снега, гололед на дорогах и ухудшение видимости до 200-500м.
Мариупольских водителей призывают быть осторожными на дорогах. Сложные погодные условия с 5 по 7 февраля соответствуют первому уровню опасности (желтому). Такие погодные условия могут привести к повреждению крыш и электрических сетей, разрушению строительных конструкций, нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В случае возникновения сложных ситуаций можно обратиться по телефонам оперативных служб города Мариуполя и области, которые работают круглосуточно:
- департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации: (06264) 58282, 050347 9070 (Краматорск);
- диспетчера ГП «Донецкий облавтодор» – 095-152-53-04;
- оперативной – диспетчерской службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Мариуполь: 101, (097) 311-18-18, (093) 323-45-36, (050) 526-00-01;
- контактно-коммуникационного центра Мариупольского городского совета: 15-55, (067) 345-15-55, (050) 345-15-55. Сартана – 54-05-00, (096) 754-05-00;
- отдела организации мероприятий гражданской защиты городского совета (0629) 52-62-60, (098) 229-39-78, (095) 924-64-19.