Ухудшение погоды: Куда обратиться в Мариуполе при чрезвычайной ситуации

В Мариуполе в связи с резким ухудшением погодных условий, снижением температуры воздуха и выпадением большого количества осадков, круглосуточно работают телефоны оперативных служб города, а также области. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, по информации Донецкого регионального центра по гидрометеорологии Мариупольской гидрометеорологической обсерватории, с 5 по 7 февраля ожидается налипание мокрого снега, гололед на дорогах и ухудшение видимости до 200-500м.

Мариупольских водителей призывают быть осторожными на дорогах. Сложные погодные условия с 5 по 7 февраля соответствуют первому уровню опасности (желтому). Такие погодные условия могут привести к повреждению крыш и электрических сетей, разрушению строительных конструкций, нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В случае возникновения сложных ситуаций можно обратиться по телефонам оперативных служб города Мариуполя и области, которые работают круглосуточно: