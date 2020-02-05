Рада провалила законопроект о выплате пенсий жителям неподконтрольных территорий

Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию», который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий людям, проживающим на временно неподконтрольных территориях. За документ отдали свои голоса 184 народных депутата, сообщает «Интерфакс-Украина».

Заместитель министра финансов Юрий Джигир от имени правительства предложил отправить законопроект на доработку, поскольку реализация его положений предусматривает значительные дополнительные расходы государственного бюджета.

«Правительство просит снять с рассмотрения данный законопроект и доработать его в комитете с целью поиска компенсаторов. Упомянутая сегодня цифра – это дополнительные расходы. При действующей редакции законопроект приводит к дополнительным расходам в размере 115 млрд грн. Это нетривиальные дополнительные обязательства, которые ложатся на государственный бюджет, поскольку собственные средства Пенсионного фонда на данном этапе полностью идут на погашение текущих пенсионных обязательств. Соответственно брать такую дополнительную нагрузку на госбюджет мы можем только с адекватными доходными компенсаторами. Предлагаем доработать и подать этот законопроект с соответствующими доходными компенсаторами», – пояснил Джигир во время своего выступления в зале Верховной Рады.

Законопроект № 2083-д предусматривает предоставление людям, которые жили на временно неподконтрольных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций. В случае потери документов предоставляется возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Законопроект также отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит – 3 года).

После провала законопроекта 2083-д, депутаты обязаны были проголосовать за принятие или отклонение базового документа № 2083. Его во время голосования поддержали 155 парламентариев. Согласно процедуре, следующим голосованием Верховная Рада могла отправить доработанный проект закона № 2083 на повторное первое чтение. Это предложение нашло отклик у зала, за него отдали свои голоса 314 народных избранников.