Ваучер на 21 тысячу: На Донетчине центры занятости компенсируют переобучение жителей

Жители Донецкой области при содействии центров занятости могут получить компенсацию на повышение квалификации или переобучение в учебных заведениях. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 февраля, сообщила директор Донецкой областной службы занятости Валентина Рыбалко.

Она отметила, что в 2019 году такой возможностью воспользовались 164 человека. «В прошлом году 164 человека при содействии центра занятости получили ваучеры – это компенсация расходов на обучение или переобучение. Размер компенсации – 10 прожиточных минимумов, это немногим больше 21 тыс. грн. Люди сами выбирают учебное заведение – но только из тех, которые имеют лицензии, и входят в перечень, утвержденный постановлением Кабмина», – пояснила Рыбалко.

Руководитель областного центра занятости подчеркнула, что ваучеры выдаются не только официальным безработным. «Не только для безработных. А для всех жителей, которые имеют определенные риски в трудоустройстве, нуждаются в повышении квалификации, получении профессии, которая востребована на рынке труда. Также это лица старше 45 лет, плюс граждане, которые относятся к социально незащищенным категориям. В том числе это лица, которые работают, но у них есть риск увольнения», – пояснила Рыбалко.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Донецкой области через центры занятости были трудоустроенные 31,5 тыс. В регионе среди безработных наибольшее количество составляют женщины. На начало 2020 года средний размер зарплат официальных вакансий в Донецкой области составил 4,5 тыс. грн. Есть свободные места на оплату труда и в 30 тыс. грн, но много предложений уровня минимальной заработной платы.