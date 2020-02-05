Замглавы миссии ОБСЕ приехал в Донецк

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон сегодня, 5 февраля, находится с рабочей поездкой на Донбассе.

«Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон сейчас пребывает в Донецкой и Луганской областях с регулярным рабочим визитом», – говорится в сообщении руководителя отдела прессы и публичной информации СММ Драганы Николич-Соломон.

При этом интернет-ресурсы «ДНР» со ссылкой на «управление народной милиции ДНР» сообщили, что замглавы миссии находится в Донецке. Цель визита не уточняется.