Первые предприниматели получают дешевые кредиты от государства (Видео)

Во вторник, 4 февраля, первые желающие получили деньги на собственное дело в рамках новой госпрограммы. Проценты установлены низкие – 5-7 или 9 процентов годовых в гривне. Остальное компенсирует государство. В один из государственных банков в Киеве пришли около 10 бизнесменов. Приехал и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Желающие собрали необходимые документы, подготовили бизнес-план и пришли в банк – получить кредит на собственное дело.

Алексей Зудин занимается прокатом автомобилей и хочет расширить свой автопарк. Просить планирует наибольшую из возможных сумм под наименьшие проценты.

«Подаюсь я на 1,5 млн грн. Это достаточно внушительная сумма, вклад в мой бизнес. Поэтому я думаю, приумножусь еще, заплачу больше доходов, устрою людей… Буду, наверное, попадать под 5% [годовых]. Задача такая», – говорит мужчина.

Отказа банк пока не выдавал, но может отклонить заявку заемщика, если его бизнес касается ряда сфер.

«Если клиент занимается производством алкогольных напитков, табачной продукции, оружия. Если занимается обменом валют. Если у него арестованы счета», – рассказывает руководитель отделения банка Виктория Шевченко.

И пока кто-то из предпринимателей только подает документы, в столичном банке выдают первый кредит – 320 тыс. грн Владимир Ищенко получает на расширение своего бизнеса. Поздравил предпринимателя лично президент.

Программа доступных кредитов для малого бизнеса стартовала 3 февраля, а заявок на участие уже масса, отметил президент. Хотели бы удовлетворить все заявки, но у программы есть лимит.

«Мы, как настоящие украинцы, нам всего мало. Мы знаем, что заявок очень много. Мы знаем, что предусмотрен программой первый пакет – 50 тыс. клиентов, 50 тыс. наших "молодых" – это я не о возрасте, а потому что они только появляются, "молодых" предпринимателей», – отметил глава государства.

Рассмотреть заявку банк обещает в течение нескольких дней. В случае положительного ответа приглашает для подписания кредитного соглашения. А деньги перечислит после того, как будет оплачен первый взнос. Это, как минимум, 20% от суммы займа.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам YouTube