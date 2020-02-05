Интернет-карты вакансий Донетчины: С появлением сервиса работодатели стали повышать уровень зарплат претендентов

В 2019 году Донецкий областной центр занятости создал интернет-карты вакансий, с помощью которой соискатели в онлайн режиме легко могут подобрать желаемую работу в любом городе региона. Появление данного сервиса также способствовало тому, что работодатели повышают уровень заработной плат на свои вакансии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 февраля, сообщила директор Донецкой областной службы занятости Валентина Рыбалко.

По данным картам можно узнать о вакансиях в отдельных районах города, ознакомиться с основными требованиями, получить базовую информацию о работодателе и пр. «За полгода работы у нас уже свыше 140 тысяч просмотров данного электронного ресурса», – отметила Рыбалко.

«При создании этих карт мы воспользовались бесплатным сервисом Google-maps. Это не только экономия времени в поиске работы, но и возможность проложить маршрут к своему будущему месту работы – как проехать, какое расстояние и пр.», – рассказала она.

Карты дополнены электронными паспортами предприятий, включающими основную информацию о компании и организации. «Это информация о самом предприятии, числе сотрудников, есть ли социальный пакет, предусмотрены ли социальные гарантии и пр. Первоначально здесь были указаны прямые телефоны работодателя. Но опыт показал, что это привело к излишней нагрузке на предприятия, т. к. по вакансиям звонили в том числе люди, не имевшие достаточного опыта и знаний. В этой связи по просьбе работодателей мы заменили их контактную информацию на контакт нашего специалиста-рекрутера. Это позволяет нам провести предварительное собеседование, оценить соответствие претендента требованиям вакансии, наш специалист помогает составить резюме и пр. В итоге, определяется круг кандидатов, из которого работодатель выбирает претендентов для дальнейшего общения», – пояснила Рыбалко.

Еще одно преимущество интернет-карт – они отображают конкуренцию на рынке труда в том или ином городе. Работодатель видит уровень заработных плат на аналогичные вакансии у предприятий-конкурентов, и это стимулирует первого повышать уровень оплаты труда. «Например, работодатель ищет бухгалтера, зарплата – 5 тыс. грн. Но он видит, что на ином предприятии с аналогичной численностью сотрудников, грубо говоря, расположенном на соседней улице, зарплата бухгалтера – 11 тыс. грн. И он понимает, что на 5 тыс. грн к нему профессионал не придет. А придут те, кто имеет низкую квалификацию или малый опыт работы», – рассказала директор областного центра занятости.

«Очень много примеров, когда работодатель посмотрел на эту карту, проанализировал ситуацию на рынке труда, и пересмотрел условия по своей вакансии», – дополнила она.

Рыбалко подчеркнула, что опыт Донецкого областного центра занятости по созданию Google-карт вакансий сегодня используется в иных регионах страны.

Отметим, что ранее «Донецкие новости» демонстрировали, как воспользоваться Google-картой вакансий на примере Мариуполя. Использование сервиса бесплатное, наличие таких карт по городам и районам можно уточнить на официальном сайте Донецкой областной службы занятости или на ее странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Донецкой области через центры занятости были трудоустроенные 31,5 тыс. В регионе среди безработных наибольшее количество составляют женщины. На начало 2020 года средний размер зарплат официальных вакансий в Донецкой области составил 4,5 тыс. грн. Есть свободные места на оплату труда и в 30 тыс. грн, но много предложений уровня минимальной заработной платы. Также Валентина Рыбалко рассказала, кто через центры занятости может получить ваучер на компенсацию обучения.