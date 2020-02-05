«Шахтер» на сборах: Обзор матча с «Македонией ГП»

«Шахтер» открыл спарринг-программу второго сбора в Белеке поединком с «Македонией ГП». Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба «горняков».

В матче приняли участие 17 футболистов. Все 90 минут на правом фланге провел Богдан Бутко, капитанскую повязку надел еще один воспитанник клуба Валерий Бондарь, а Фернандо и Даниил Сикан отработали по тайму на острие атаки. В середине поля Луиш Каштру доверил место сразу двоим футболистам молодежного состава Артему Бондаренко и Дмитрию Крыськиву.

«Шахтер» владел полным преимуществом и к перерыву мог вести крупнее, чем 2:0. Первый шанс был после дальнего удара Маркоса над перекладиной. На 13-й минуте голкипера «Македонии» огорчил Тете: принял мяч в штрафной, обманул защитника и нанес бильярдный удар под дальнюю штангу – 1:0. В эту же стойку до конца тайма мяч попал еще дважды: сначала Йовановски перевел в нее удар выигравшего воздух Бондаря после навеса Тете, а затем в аналогичном эпизоде с теми же действующими лицами Фернандо попал в каркас в упор. Но на 44-й минуте бразилец своего не упустил и реализовал выход один на один, воспользовавшись ошибкой защитника.

Во втором тайме голов не забивали. Тем не менее, «Шахтер» провел ряд хороших быстрых атак и опасно подбирался к чужим воротам. Один из моментов организовал Сиприано, провернувший комбинацию с участием Коноплянки и Сикана, однако в финале эпизода он послал мяч опять-таки в штангу. Едва вышедший на замену Вакула сразу в присущей ему манере резко ушел от защитника и заставил поработать голкипера. На 83-й минуте напомнил о себе Тете – мяч чуть разминулся с рамкой. Под занавес встречи еще и сменивший Бондаря Муравский освободился от опеки при подаче углового, но попал в игрока «Македонии».

2:0 – победа в первом спарринге дня. В 16:00 «Шахтер» начал игру с датским «Сеннерйюском».

«Шахтер» (Донецк) – «Македония ГП» (Скопье) – 2:0 (2:0).

Голы: 1:0 Тете (13), 2:0 Фернандо (44).

«Шахтер»: Трубин (Шевченко, 46), Бутко, Бондарь (к) (Муравский, 77), Хочолава, Сиприано, Маркос Антонио, Бондаренко, Крыськив (Дентиньо, 46; Вакула, 60), Тете, Коноплянка (Нем, 57), Фернандо (Сикан, 46).