На Луганщине юноша пытался продать гранату за 4️0️0 грн

В Счастье (Луганская обл.) пограничники из состава операции Объединенных сил (ООС) «обезвредили» юношу с гранатой. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«На днях в рамках реализации оперативной информации, в одном из торгово-развлекательных заведений города Счастье, что на Луганщине, у 21-летнего гражданина пограничники обнаружили осколочную гранату РГД-5 и запал УЗРГМ. В частности оперативники выяснили, что местный житель пытался продать свой опасный товар, оценил он его в 400 гривен», – говорится в сообщении.

Юношу, гранату и запал пограничники передали представителям Национальной полиции для проведения соответствующих следственных действий.