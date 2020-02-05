В Украине теперь можно бесплатно внести электронную подпись на ID-карту: Как воспользоваться услугой

В Украине сегодня, 5 февраля, Министерство внутренних дел (МВД) и Государственная миграционная служба (ГМС) презентовали новую опцию – квалифицированную электронную подпись на чипе ID-карты (КЭП). Новая услуга абсолютно бесплатна и дает ряд преимуществ в электронном сервисе, как государственных органов, так и бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, ID-карта выдается на основе Единого государственного реестра и имеет надежную защиту.

«Сегодня мы представляем ID-карту, как носитель электронной подписи. Это возможно считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно», – пояснил Аваков.

Так, услуга доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года. Сейчас услугу можно получить двумя способами:

сразу после получения новой ID-карты – в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации гражданина;

записать на ранее выданную ID-карту – в любом территориальном подразделении МС, независимо от места регистрации.

В МВД акцентировали, что для записи КЭП на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получении.

«Отметим, что оформление КЭП и внесение ее на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. Однако, в случае нежелания собственника ID-карты получить такую ​​услугу, он не сможет воспользоваться всеми преимуществами электронной цифровой подписи», – говорится в сообщении.

Следует напомнить, что квалифицированная электронная подпись – это один из атрибутов электронного документа, подтверждающий его подлинность и принадлежность конкретному гражданину. С помощью электронной подписи можно получить доступ к информационным государственным системам и пользоваться электронными сервисами.